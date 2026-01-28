Haberler

"Adınız teröre karıştı" yalanıyla 1 milyon TL dolandırdı, kaçış anı kameraya yansıdı

'Adınız teröre karıştı' yalanıyla 1 milyon TL dolandırdı, kaçış anı kameraya yansıdı
Güncelleme:
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kendisini polis ve savcı olarak tanıtan bir dolandırıcı, bir vatandaştan 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve nakit para aldı. Şüpheli İstanbul'da yakalanarak tutuklandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak bir vatandaşın yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve parasını alan şüpheli, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Zanlının, dolandırıcılık eylemini gerçekleştirdiği anlar çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Olay, 21 Ocak'ta Adapazarı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir vatandaşı telefonla arayarak kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı, "İsminiz terör örgütüne karıştı" yalanıyla yaklaşık 1 milyon TL değerindeki ziynet eşyası ve parayı elden teslim aldı. Dolandırıldığını anlayan vatandaşın ihbarı üzerine Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin geniş çaplı çalışma başlattı.

Dolandırıcılık büro ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda, olayı gerçekleştirmek için İstanbul'dan Sakarya'ya geldiği belirlenen M.F.H. (32) isimli şahsın izine ulaşıldı. Şüphelinin saklandığı adresi tespit eden ekipler, İstanbul'da gerçekleştirdikleri operasyonla M.F.H.'yi yakaladı.

Şahsın ikametinde yapılan aramalarda; dolandırıcılık olayından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, cep telefonları ve dijital materyaller ele geçirildi. Sakarya'ya getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli M.F.H., çıkarıldığı mahkemece "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O anlar kamerada

Ayrıca güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, M.F.H.'nin araçla sokağa girdiği, ziynet eşyası ve paraları almak için araçtan inip yürüdüğü ve çantayı aldıktan sonra tekrar araca binerek hızla uzaklaştığı görüldü. - SAKARYA

