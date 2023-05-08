Dolandırıcı çetesi operasyonunda 9 tutuklama

Türkiye genelinde 61 vatandaşın yaklaşık 5 milyon TL'sini dolandırma yoluyla gasp eden çete mensuplarından 9'u, çıkarıldıkları Erzurum Adliyesinde mahkemece tutuklandı.

Türkiye genelinde 61 vatandaşın yaklaşık 5 milyon TL'sini dolandırma yoluyla gasp eden çete mensuplarından 9'u, çıkarıldıkları Erzurum Adliyesinde mahkemece tutuklandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan dolandırıcılık operasyonunda; Erzurum merkezli İstanbul, Ağrı ve Manisa illerinde 24 kişilik suç örgütüne yönelik eş zamanlı olarak yapılan operasyonda şüphelilerden 22'si yakalanmıştı.

Hafta sonu Erzurum Adliyesine getirilen 22 şüpheliden biri savcılıkça, diğer 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakim karşısına çıkarılan dolandırıcılık şebekesinden 9 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis, dolandırıcılık ihbarı ve şikayeti üzerine 3 ay süre ile şüphelileri teknik ve fiziki takibe almış, suç örgütü lideri Selim D.'nin İstanbul Beykoz ilçesinde lüks bir villa kiralayarak dolandırıcılık şebekesini buradan yönettiğini ve vatandaşları burada kurduğu sistem ile dolandırdığını tespit etmişti. - ERZURUM