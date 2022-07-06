Doktorun silahlı saldırıda öldürüldüğü Konya Şehir Hastanesi'nden ilk görüntüler

Konya Şehir Hastanesi'nde bir poliklinikte feci bir olay yaşandı. Elde edilen bilgilere göre poliklinikte tedavi gören hasta M.A. ile doktor Ekrem Karakaya arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

DOKTORU SİLAHLA VURDU

Tartışma sonrasında doktoru silahla vuran M.A, aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Durumu ağır olan Karakaya ile M.A. ameliyata alındı. Ağır yaralanan doktor ve saldırgan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

PANİK ANLARI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Duyanları üzüntüye boğan olayla ilgili ilk görüntüler de ortaya çıktı. Konya Şehir Hastanesi'nde diğer sağlık çalışanları ve güvenlik görevlilerinin, olayın gerçekleşmesinin ardından panik içerisinde sağa sola kaçıştıkları görülüyor. Hastane çalışanlarının panik anları, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

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