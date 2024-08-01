Doktorlardan Çalınan E-imza Cihazlarıyla Uyuşturucu Operasyonu

Doktorlardan çalınan e-imza (TOKEN) cihazlarıyla 3. şahıslar adına yazılan yeşil/kırmızı reçeteyle eczanelerden temin ettikleri sentetik hapları, kullandıkları şebeke üyeleri vasıtasıyla uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik 2. dalga operasyon düzenledi. 4 ilde yapılan operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doktorların e-imza cihazlarını çalarak yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçları temin eden, temin ettikleri bu ilaçları kullandıkları şebeke üyeleri vasıtasıyla uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik 07 Kasım 2023 tarihinde eş zamanlı operasyon yapıldı. 27 şüpheli hakkında düzenlenen operasyonda, şahıslardan 15'i tutuklandı.

Operasyonda 2. dalga

İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin MASAK ile koordineli olarak yaptığı titiz çalışmalar sonucunda şüphelilerin para trafiği tespit edildi. Olaylara dahil kamera görüntüleri izlendi ve uyuşturucu içerikli ilaçların satımından elde edilen paranın takibi sıkı bir şekilde yapılarak, şebekeyle bağlantılı oldukları tespit edilen eczacılar ve çalışanları belirlendi.

Doktorlardan çalınan e-imza (TOKEN) cihazları ile usulsüz olarak 3. şahıslar adına renkli (yeşil/kırmızı) reçete yazdıkları, bu reçeteye bağlı olarak uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ilaçları temin etmeye çalıştıkları tespit edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonun 2. dalgasında ilaç alınan eczaneler, eczane sahipleri ve çalışanlarına yönelik İzmir, İstanbul, Antalya ve Aydın illerinde ikamet eden toplam 22 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekiplerin baskınlarında 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 2 adet silah, 3 adet şarjör, 87 adet 7.65 fişek, çok sayıda dijital materyal ve usulsüz olduğu tespit edilen reçeteye el konuldu. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR