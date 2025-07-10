Doktordan tıbbi sekretere taciz! Detaylar mide bulandırdı

Doktordan tıbbi sekretere taciz! Detaylar mide bulandırdı
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde özel hastanede görev yapan doktor S.F.H., tıbbi sekreteri S.Y.'ye 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan tutuksuz yargılandığı davada 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İddianamede doktorun poliklinik odasında hasta bulunmadığı sırada tıbbi sekreteri önce yanağından öptüğü, sonra sarılıp dokunduğu belirtildi.

Polatlı'da özel hastanede tıbbi sekreter olarak görev yapan S.Y., Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. S.F.H.'nin kendisine sözlü ve fiziksel cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan doktor S.F.H., tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma sonunda S.F.H. hakkında 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 5 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlanarak, dava açıldı.

YANAĞINDAN ÖPÜP DOKUNDU

İddianamede Dr. S.F.H.'nin poliklinik odasında hasta bulunmadığı sırada tıbbi sekreteri S.Y.'nin önce yanağından öptüğü, sonra sarılıp dokunduğu belirtildi.

DOKTOR İDDİALARIN ASILSIZ OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Polatlı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında mağdur ve sanık ile birlikte taraf avukatları hazır bulundu. Davacı S.Y.'nin avukatı, sanığın üzerine atılı suçu işlediğini belirterek üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Sanık ise iddiaların asılsız olduğunu öne sürerek beraatini istedi.

2,5 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme hakimi, hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak üzerine atılı suçu işlediği kanaatiyle sanığa 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan, takdir indirimiyle 2,5 yıl hapis cezası verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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