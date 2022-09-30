Doktor dehşetinde 'pala' savunması

GAZİANTEP - Gaziantep'te alacak verecek meselesinde ellerinde pala ile saldıran kuzenlerden birini tabancayla vurarak öldüren ve 2 kuzenini de yaralayan doktor B.C, ilk kez hakim karşısına çıktı. Doktor kuzenlerinin kendisinde haraç istediğini belirtirken, avukatı ise kuzenlerin palalarla saldırması nedeniyle doktorun meşru müdafaa yaptığı ifade ettiği söyledi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi Doktorlar Sitesi'nde 10 Mayıs 2022 tarihinde meydana gelen olayda Kadın Doğum Doktoru B.Ç., alacak verecek nedeniyle husumet bulunan ve tartıştığı amcasının oğlu A. Ç tabancayla vurarak öldürürken, 2 kuzenini de yaralamıştı. Olayın ardından tutuklanan doktor B.Ç, ilk kez hakim karşısına çıktı. 4. Ağır Ceza mahkemesinde görülen ilk davaya katılan doktor B.Ç, yaptığından utanç ve pişmanlık duyduğunu belirterek, "Ben hayatımda insanların sağlığına zara vermemek için çok büyük hassasiyet gösterdim ve bir doktor olarak şimdi karşınızda durmaktan çok utanç ve pişmanlık duyuyorum" dedi.

Yaşanan tartışmanın sebebinin ise kuzenlerinin kendisinden haraç istemesi olduğunu iddi eden B.Ç., "Aramızdaki anlaşmazlık arazi anlaşmazlığı değil. Aramızdaki mesele benden haraç istemleri. Beni önceden telefon ile de, karşılaştığımız bir alış veriş merkezinde de tehdit ettiler" ifadelerine yer verdi. Doktor B.Ç'nin avukatı Enes Akbulut ise doktor B.Ç'nin pala ile saldıran kuzenlerine karşı meşru müdafaa hakkını kullandığını belirterek, "Müvekkilimin meşru müdafaa yapmıştır. Hepimiz insanız ve bir canımız var. Görüntüyü izlediğimizde ilk önce A.Ç müvekkilime satırla saldırıyor. Müvekkilim ise meşru müdafaa yapıyor. Müvekkilim meşru müdafaasını yapmasa şimdi yaşıyor olmazdı. Ayrıca ömrünü insanların yaşamasına adamış olan ve akademik bir kariyeri olan müvekkilim kasten bilerek suçu işlememiştir. Çünkü müvekkilimin 15-17 yıldır ruhsatlı silahı var. Ama bugüne kadar hiçbir yerde silahını kullanmamış, silahla işi bile olamamıştır" diye konuştu. Davada yaralı kuzenler M.C ve E.C de dinlendi. M.C, "Bize haksız bir saldırı yapılmıştır. Bunu yapan ve ağabeyimi öldüren doktor B.C.'dir. Suçlunun en ağır şekilde ceza almasını istiyorum" ifadelerini kullandı. E.C de, "Abimi öldüren ve beni yaralayan B.Ç'dir. Bu kişinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Öldürülen A.Ç'nin avukatı İlyas Bulduk ise, "Olay sadece 10 Mayıs'tan ibaret değildir. Geçmişten gelen olaylarda bu cinayete sebebiyet vermektedir. Verilen bütün ifadeler birer kurgudan ibarettir. Hukuksal anlamda samimi değildir. Dotor B.Ç.'nin A.Ç'yi kasten adam öldürmek suçundan ve diğer 2 kişiyi de kasten öldürmeye teşebbüsten yargılanarak, müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep ediyorum" dedi.

Doktor B.Ç'nin tutukluluk halinin devamına ve mahkemenin ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilen mahkemede ayrıca olay yerinde keşif yapılmasına 112 ve görüntü kayıtlarının deşifre edilerek, olayın görgü tanıklarının dinlenilmesi kararı da alındı.