Üye Girişi
Haberler

Doğum gününde uçaktan atlayan 49 yaşındaki kadın, paraşütü açılmayınca feci şekilde can verdi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

49 yaşındaki Olga Ershova, doğum gününde paraşüt atlayışı sırasında 2,650 fit yükseklikten atladığı sırada paraşütü açılmayınca bir ağacın üstüne düşüp hayatını kaybetti. Rusya'nın Kirov kentinden olan Olga, uçaktan atlayan üç kadından sonuncusuydu. Paraşütü açılmayınca hızla aşağı düşen Olga, bir huş ağacına çarparak yere düştü. Hastaneye kaldırılan Olga, düşüşten kaynaklanan yaralanmalar nedeniyle hayatını kaybetti.

49 yaşındaki Olga Ershova,doğum gününde2,650 fit yükseklikten atladığı sırada paraşütü açılmayınca bir ağacın üstüne düşüp hayatını kaybetti.

Rusya'nın batısındaki Kirov kentinden olan Olga, 27 Temmuz'da iki arkadaşıyla birlikte uçaktan atlayan üç kadından sonuncusuydu.

Gururlu bir izleyici, kadınları cesaretli atlamalarından dolayı övüyor. Ancak Olga'nın paraşütü açılmayınca, adamın sakinliği hızla paniğe dönüşüyor ve Rusça küfürler etmeye başlıyor.

Olga, paraşütü hız kazandıkça arkadaşlarından çok daha hızlı bir şekilde aşağı düştü.

Rus ordusuna bağlantıları olduğu bilinen atlayış organizatörü, megafonla Olga'ya yedek paraşütü kullanması talimatını verdi. Beş kez "yedek" diye bağırıyor.

Acil durum ekipmanını nasıl kullanacağını bilmeyen Olga,bir huş ağacına çarparak yere düştü.

Raporlara göre, Olga hastaneye kaldırıldı ve ciddi kırıklar tespit edildi. İlk başta mucizevi bir şekilde iyileşmeye başladı, hatta bir akrabası yataktan kalkabildiğini söyledi.

Ancak durumu kötüleşti ve hayatını kaybetti. Hastane, düşüşten kaynaklanan yaralanmalar nedeniyle öldüğünü doğruladı.

Doğum gününde uçaktan atlayan 49 yaşındaki kadın, paraşütü açılmayınca feci şekilde can verdi

Doğum gününde uçaktan atlayan 49 yaşındaki kadın, paraşütü açılmayınca feci şekilde can verdi

Doğum gününde uçaktan atlayan 49 yaşındaki kadın, paraşütü açılmayınca feci şekilde can verdi

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

3-sayfa Dünya Rusya Rusya 3.Sayfa Yaşam Dünya Haberler

500

Yorumlar (3)

Dilek Usta:

Video da en son yazıyor İlk atlayan o

7
0
yanıtYanıtla
Murat Celik:

ölüm her an her yerde yapacak bir şey yok mukadderat

7
0
yanıtYanıtla
Koray GENÇ:

Doğum aynı gün, ölüm aynı gün

4
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Prof. Dr. Özlenen Özkan kimdir? Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan kaç yaşında, nereli? Uğur Ünal kimdir? Gazi Üniversitesi Rektörü Uğur Ünal kaç yaşında ve nereli? Gaziantep FK- Samsunspor maçı ne zaman? Gaziantep FK- Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş- Antalyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş- Antalyaspor maçı nerede oynanacak? #9917 Hasan Mandal kimdir? İTÜ Rektörü Hasan Mandal kaç yaşında ve nereli? Kayserispor- Sivasspor maçı ne zaman? Kayserispor- Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ahmet Yozgatlıgil kimdir? ODTÜ Rektörü Ahmet Yozgatlıgil kaç yaşında ve nereli? Adana Demirspor- Rizespor maçı ne zaman? Adana Demirspor- Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Necdet Ünüvar kimdir? Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar kaç yaşında ve nereli? 13 Üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de yayınlandı! Ankara Üniversite, ODTÜ ve İTÜ'nün yeni rektörü kimdir? Göztepe- Fenerbahçe maçı ne zaman? Göztepe- Fenerbahçe maçı saat kaçta, nerede oynanacak? DGS sonuçları neden açıklanmıyor? DGS bugün açıklanır mı? 16 Ağustos DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Ankara su kesintisi sorgulama! 16 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 16 Ağustos Süper Lig günün maçları nereden izlenir? KONYASPOR- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE Konyaspor- Galatasaray maçı şifresiz mi? İstanbul su kesintisi sorgulama! 16 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir? Uğurcan Çakır kimdir? Uğurcan Çakır nereli, kaç yaşında? Uğurcan Çakır hangi takımlarda oynadı? Çanakkale orman yangını söndürüldü mü? Çanakkale'de orman yangını nerede çıktı? Roblox ne zaman açılacak? 16 Ağustos Cuma Roblox bugün açılır mı? Roblox neden engellendi? Maymun çiçeği virüsü belirtileri neler? Maymun çiçeği virüsü Türkiye'ye var mı? Maymun çiçeği virüsü nedir?
title