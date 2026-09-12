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Doğalgaz borusundaki sızıntı paniğe sebep oldu: 6 katlı apartman tedbir amaçlı tahliye edildi

Doğalgaz borusundaki sızıntı paniğe sebep oldu: 6 katlı apartman tedbir amaçlı tahliye edildi
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde 6 katlı apartmanın girişinde bulunan doğalgaz borusundaki sızıntı paniğe sebep oldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 6 katlı apartmanın girişinde bulunan doğalgaz borusundaki sızıntı paniğe sebep oldu. Caddeye yayılan doğalgaz nedeniyle çevredekiler korku dolu anlar yaşarken, bina itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın girişinde meydana geldi. Apartmanın giriş kısmında bulunan doğalgaz borusunda henüz belirlenemeyen bir nedenle sızıntı yaşandı.

Sızıntının ardından doğalgazın caddeye yayılması üzerine vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemleri alırken, doğalgaz kaçağının bulunduğu apartman da itfaiye ekipleri tarafından tedbir amacıyla boşaltıldı.

Olay yerine gelen doğalgaz firması ekipleri, gaz kaçağının önüne geçmek amacıyla cadde üzerinde bulunan doğalgaz hattındaki gaz akışını kesti. Gazın kesilmesi ve ekiplerin müdahalesinin ardından bölgede güvenlik tedbirleri sürdürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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