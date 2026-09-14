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Doğa yürüyüşünde düşüp ayağından yaralanan Hollandalı turist kurtarıldı

Doğa yürüyüşünde düşüp ayağından yaralanan Hollandalı turist kurtarıldı
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde doğa yürüyüşü yapan Hollandalı turist, engebeli arazide dengesini kaybederek düşmesi sonucu yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde doğa yürüyüşü yapan Hollandalı turist, engebeli arazide dengesini kaybederek düşmesi sonucu yaralandı. Turist, jandarma ve sağlık ekiplerince sedyeye alınarak tedavisi için hastaneye götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, eşiyle birlikte doğa yürüyüşüne çıkan 60 yaşındaki Hollandalı turist Angelique W., 13 Eylül Pazar günü saat 19.00 sıralarında Uzunkale Mahallesi Mezarlık mevkisindeki engebeli arazide dengesini kaybederek düştü.

Ayağından yaralanan Angelique W., Manavgat Merkez Jandarma Karakolu ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekiplerince bulunduğu dağlık alandan sedyeyle çıkarıldı.

Ambulansa alınan Hollandalı turist, tedavisi için Manavgat Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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