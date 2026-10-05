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Diyarbakır Yenişehir'de balkondan taşlar yola savruldu, kadın saniyelerle kurtuldu

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Diyarbakır Yenişehir'de balkondan taşlar yola savruldu, kadın saniyelerle kurtuldu
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde akşam saatlerinde bir apartmanın çöken balkonundan düşen taşlar yola savruldu. Yoldan geçen kadın, taş parçalarının altında kalmaktan saniyelerle kurtulurken o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde çöken balkondan düşen taşlar yola savruldu. O sırada yoldan yürüyen kadın saniyelerle ölümden kurtuldu. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde bir apartmanın balkonundan kopan taşlar yola savruldu. Bu sırada yoldan geçen bir kadın saniyelerle taş parçalarının altında kalmaktan kurtuldu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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