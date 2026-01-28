Bakan Yerlikaya: "Eş zamanlı olarak icra edilen operasyonlarda 302 kilogram çeşitli uyuşturucu madde, 5 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdik"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır ve Manisa'da gerçekleştirilen operasyonlarda 302 kilogram uyuşturucu madde ve 5 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 445 şüphelinin de yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır ve Manisa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 445 şüphelinin yakalandığını, operasyonlar sonucu 302 kilogram uyuşturucu madde ve 5 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, uyuşturucu tedarik zincirinin her koluna yönelik operasyonların devam edeceğini de sözlerine ekledi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün sabah jandarmamız tarafından Diyarbakır ve Manisa'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlediğimiz 'Narkokapan Diyarbakır ve Manisa' operasyonlarımızda 445 şüpheliyi yakaladık. Operasyonlardaki hedefimiz özellikle gençlerimizi hedef alan zehir tacirlerinin eli kolu durumundaki sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarıydı. Diyarbakır ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında saha araştırmaları, analiz ve takip faaliyetleri büyük bir titizlikle gerçekleştirildi. Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi, suç faaliyetleri tek tek delillendirildi ve bu sabah düğmeye bastık. Diyarbakır ve Manisa'da düzenlenen operasyonlarımıza 355 Asayiş Timi, 44 Jandarma Motorlu Asayiş Timi, 14 Komando Timi, toplam bin 522 jandarma personeli ve 14 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği katıldı. Eş zamanlı olarak icra edilen operasyonlarda 302 kilogram çeşitli uyuşturucu madde, 5 bin adet uyuşturucu hap, muhtelif miktarda kimyasal madde, çok sayıda tabanca, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi. Diyarbakır ve Manisa Valiliklerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, İl Jandarma Komutanlıklarımızı ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Uyuşturucuyla savaşımız, çok katmanlı ve çok boyutlu olarak kararlılıkla devam ediyor. Uyuşturucu suç örgütü elebaşından, yöneticisinden, torbacısına kadar tedarik zincirinin her halkasını tek tek kırıp atacak ayrı ayrı operasyonlar düzenliyoruz. Sadece uyuşturucu maddeleri yakalamakla kalmıyor, bu organize suç faaliyetlerinin tedarik ağlarını çökertiyor ve suç gelirlerine darbe vuruyoruz." - ANKARA