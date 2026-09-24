Diyarbakır Sulh Hakimliğince, Narin Güran soruşturması kapsamında Yargıtayda kesinleşmiş yargı kararına rağmen kamu kurumları aleyhine dezenformasyon yapan 99 X hesabına erişim engeli getirildi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Diyarbakır Sulh Hakimliğince, Narin Güran soruşturması kapsamında Yargıtayda kesinleşmiş yargı kararına rağmen kamu kurumları aleyhine dezenformasyon yapan 99 X hesabına erişim engeli getirildi.
Diyarbakır Sulh Hakimliğince, Narin Güran soruşturması kapsamında Yargıtayda kesinleşmiş yargı kararına rağmen kamu kurumları aleyhine dezenformasyon yapan 99 X hesabına erişim engeli getirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı