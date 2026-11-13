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Diyarbakır-Silvan karayolunda pikap ile otomobil çarpıştı, 2 kişi ağır yaralandı

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Diyarbakır-Silvan karayolunda seyir halindeki pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar 112 acil sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak hastaneye kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Diyarbakır-Silvan karayolunda Seyir halindeki bir pikap ve otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye, AFAD ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan 2 yaralı, ekiplerin müdahalesi ile bulundukları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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