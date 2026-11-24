Diyarbakır Silvan'da mağaradan çıkan kafatası ve kemikler Adli Tıp'ta incelenecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki Boyunlu Mahallesi'nde bir mağarada bulunan çok sayıda kafatası ve kemik, savcılık ve jandarma kontrolünde çıkarıldı. Kemikler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü; kimlere ait oldukları ve kaç yıllık oldukları incelemeyle belirlenecek.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir mağarada bulunan çok sayıda kafatası ve kemik, savcılık ve jandarma kontrolünde çıkartılarak incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Boyunlu Mahallesi'nde bulunan bir mağarada çok sayıda kafatası ve kemik bulundu. Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan inceleme tamamlandı. Jandarma ve AFAD ekiplerinin mağarada yürüttüğü çalışmalar sonucunda çıkarılan çok sayıda kafatası ve kemik, incelenmek üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Mağaradan çıkarılan kemiklerin kimlere ait olduğu ve kaç yıllık oldukları, yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.