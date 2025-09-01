Diyarbakır-Şanlıurfa Karayolunda Freni Boşalan Tır Refüje Çıktı

Diyarbakır- Şanlıurfa karayolunda freni boşalan tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Urfa Bulvarı'nda sürücüsü ve plakası belirlenemeyen tır, freni boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, tırda maddi hasar oluştu. Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu polis ekiplerinin çalışmasıyla kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR