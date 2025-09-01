Diyarbakır-Şanlıurfa Karayolunda Freni Boşalan Tır Refüje Çıktı

Diyarbakır-Şanlıurfa Karayolunda Freni Boşalan Tır Refüje Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda freni boşalan bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Olayda yaralanan olmadı, ancak tırda maddi hasar oluştu. Trafik, polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrollü olarak sağlandı.

Diyarbakır- Şanlıurfa karayolunda freni boşalan tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Urfa Bulvarı'nda sürücüsü ve plakası belirlenemeyen tır, freni boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, tırda maddi hasar oluştu. Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu polis ekiplerinin çalışmasıyla kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Özgür Özel'den roket testleriyle ilgili ilginç çıkış: Balıklar ürküyor

Özgür Özel'den roket testleriyle ilgili ilginç çıkış: Terk ediyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın balayı rotası belli oldu

Nikah sonrası ilk durak belli oldu! İşte Erbil çiftinin balayı adresi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.