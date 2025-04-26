Diyarbakır- Mardin karayolunda trafik kazası: 4 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır-Mardin yolu üzeri Kırmasırt Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza Diyarbakır-Mardin yolu üzeri Kırmasırt Mahallesinde meydana geldi. 34 MNT 827 plakalı otomobil ile ile Skoda Karoq marka 07 BTY 150 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan 6 kişiden 4'ü yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Trafik tek yönlü ilerlerken otomobillerin çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.