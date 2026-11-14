Diyarbakır Kayapınar'da seyir halindeki otomobil alev aldı, ölen yaralanan olmadı

Diyarbakır Kayapınar'da seyir halindeki otomobil alev aldı, ölen yaralanan olmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 4. sanayi sitesi girişinde seyir halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Olay, Kayapınar ilçesi 4. sanayi sitesi girişinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı