Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Diyarbakır Kayapınar'da seyir halindeki otomobil alev aldı, ölen yaralanan olmadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır Kayapınar'da seyir halindeki otomobil alev aldı, ölen yaralanan olmadı Haber Videosunu İzle
Diyarbakır Kayapınar'da seyir halindeki otomobil alev aldı, ölen yaralanan olmadı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 4. sanayi sitesi girişinde seyir halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kayapınar ilçesi 4. sanayi sitesi girişinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Ankara'da 'Çobanlar Grubu'na operasyon! Servetlerine el konuldu

"Çobanlar Grubu"na operasyon! Servetlerine el konuldu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karaman'da karşı şeride geçen otomobil ikiye bölündü! Sürücü kazayı yara almadan atlattı

Otomobil ikiye bölündü, direksiyondaki sürücü yara bile almadı
Şehirde kuduz kabusu! Vatandaşlar hareketlerini kaydetti: Sakın yaklaşmayın

Vatandaşlar hareketlerini kaydetti: Sakın yaklaşmayın
Erzurum'da soğukta üşüyen meyve satıcısının tüm ürünlerini aldılar! Güvenlik görevlileri evine kadar bıraktı

Soğukta titreyen satıcıyı gördüler! Tezgahtaki her şeyi aldılar
Macron sarılmak istedi, İzlanda Başbakanı geri çekildi! O anlar objektiflere yansıdı

Türkiye'deki bakışları olay olmuştu! Genç liderden Macron'a soğuk duş
ABD'de tüm uçuşlar durduruldu29

ABD'de kırmızı alarm! Tüm uçuşlar durduruldu
ABD'de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı! Nedeni ortaya çıktı12

ABD'de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı! Nedeni ortaya çıktı
GTA 6, PlayStation ve Xbox'ta tarihin en çok ön sipariş alan oyunu oldu! Serinin yaratıcıları bile henüz oynayamadı

Daha çıkmadan tarihe geçti! GTA 6'yı yaratıcıları bile oynayamadı