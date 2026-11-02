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Diyarbakır Kayapınar'da park halindeki otomobil alev aldı, itfaiye yangını söndürdü

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Diyarbakır Kayapınar'da park halindeki otomobil alev aldı, itfaiye yangını söndürdü
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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde park halindeki otomobil dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında olaydan etkilenen olmadı, çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde alevlere teslim olan park halindeki otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde park halinde olan otomobil, dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürdü. Olaydan etkilenen olmazken, yangının çıkış nedeni belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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