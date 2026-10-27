Diyarbakır Kayapınar'da iş makinesi darbesi doğal gaz borusunu çatlattı

Diyarbakır Kayapınar'da iş makinesi darbesi doğal gaz borusunu çatlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iş makinesiyle çalışma sırasında darbe alan doğal gaz borusu çatladı. Olay yerine sevk edilen polis, itfaiye ve Diyar Gaz ekipleri gaz akışını keserek arıza bölgesinde çalışma başlattı; olayda etkilenen olmadı.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde çalışma esnasında doğal gaz borusunun çatlaması sonucu ekipler harekete geçti.
İlçenin Huzurevleri Mahallesi Dr. Sıtkı Göral Caddesi'nde doğal gaz borusu, iş makinesiyle çalışma yapıldığı esnada darbe alması sonucu çatladı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Diyar Gaz ekipleri sevk edildi. Ekipler güvenlik şeridi çekerek gaz akışını kesti. Arıza bölgesinde çalışma başlatılırken olayda etkilenen olmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı