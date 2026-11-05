Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Diyarbakır Kayapınar'da grup, stat yolunu piste çevirip araçlarıyla yarıştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde dün gece stat yolunda toplanan bir grup, kara yolunu piste çevirerek araçlarıyla yarış yaptı. Bir şahsın start vermesinin ardından araçların gaza basıp yarıştığı tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'da bir grup, kara yolunu piste çevirip araçları ile yarış yaptı. Tehlikeli anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün gece saatlerinde Kayapınar ilçesi stat yolunda yaşandı. Karayolunda toplanan bir grup, yolu piste çevirdi. Kara yolunun üzerinde bir şahsın start vermesinin ardından araçlar gaza basıp yarışmaya başladı. Tehlikeli anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sinan Özen ölümden döndü! Konser dönüşü korkutan kaza

Sinan Özen ölümden döndü! Konser dönüşü korkutan kaza
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Prenses Diana'dan Madonna'ya yıldızların kuaförüydü! John Frieda hayatını kaybetti

Diana'dan Madonna'ya uzanan bir devrin sonu! John Frieda öldü
İstanbul'da barajlar son yılların zirvesinde! Doluluk geçen yıl yüzde 18'di, şimdi yüzde 59,65

Geçen yıl yüzde 18'e düşmüştü! Barajlarda son yılların rekoru
Ülkeyi karıştıran maç! Tam 53 kırmızı kart çıktı

Ülkeyi karıştıran maç! Tam 53 kırmızı kart çıktı
Pencereye yaslandı, sonrası facia! 7. kattaki korkunç ölüm kamerada

Pencereye yaslandı, sonrası facia! 7. kattaki korkunç ölüm kamerada
Isak mağlubiyetin ardından çıldırdı: Asla kabul edilemez

Mağlubiyetin ardından resmen çıldırdı
Yıldız Tilbe'den radikal imaj değişikliği! Yeni saç rengi şaşırttı

Sahnelerin çılgın isminden radikal değişiklik! Yeni saç rengi şaşırttı
Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı! İki ilde deprem

Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı! İki ilde deprem