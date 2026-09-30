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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tırla çarpışan otomobil takla attı, 7 kişi yaralandı

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tırla çarpışan otomobil takla attı, 7 kişi yaralandı
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Diyarbakır'ın Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi Ovabağ kavşağında otomobilin tırla çarpışması sonucu araç yoldan çıkıp takla attı. Kazada yaralanan 7 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi Ovabağ kavşağında seyir halindeki bir otomobil, tır ile çarpıştıktan sonra yoldan çıkıp takla attı. Kazada 7 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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