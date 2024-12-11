Diyarbakır'ın Sur İlçesinde Petrol Kuyusunda Yangın Çıktı
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan bir petrol kuyusunda gaz sıkışması nedeniyle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında yaralanan olmadı ancak kuyuda hasar meydana geldi.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde petrol kuyusunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Sur ilçesi kırsal Yenievler Mahallesi'nde bulunan bir petrol kuyusunda gaz sıkışması nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülüp soğutma çalışması yapıldı. Yangında yaralanan olmazken kuyuda hasar oluştu. - DİYARBAKIR