Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde orman yangını söndürüldü
Güncelleme:
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Kazandağı Mahallesi'nde çıkan orman yangını, itfaiye ve orman işletme ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve söndürüldü. Gece yarısı söndürülen yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

İlçenin kırsal Kazandağı Mahallesi'nin Kalemlik mezrasında ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle gece yarısı kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları yapıldı. - DİYARBAKIR

