Diyarbakır'ın Lice ilçesinde orman yangınına 9 saatlik müdahale

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde orman yangınına 9 saatlik müdahale
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Lice ilçesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangınına, ekipler helikopter desteğiyle müdahale ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, müdahale çalışmaları devam etmekte.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan orman yangınına 9 saattir helikopter desteğiyle ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Lice ilçesinde saat 09.00 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Saat 12.00 sıralarında Duru, Peçar, Gökçe ve Bağıvar köylerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, 40 Orman İşletme Müdürlüğü personeli, 4 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, askeri birlikler, itfaiye ekipleri ve araçlar sevk edildi.

Bölgede yaklaşık 9 saattir devam eden yangına müdahale çalışmaları devam ediyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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