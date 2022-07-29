Diyarbakır haber: Diyarbakır'da önce annesini sonra kendisini vuran genç öldü

Diyarbakır'da annesini silahla sırtından vurduktan sonra kendini vuran genç tedavi gördüğü hastanede 5 günlük yaşam savaşını kaybetti. Annesinin ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, 25 Temmuz günü Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi Fırat Bulvarı'nda bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 yaşındaki Ömer Şirin annesi Sabiha Şirin'i (46) evde yemek yaparken sırtından silahla vurdu. Panikle oturma odasına koşan genç, ardından silahı kafasına dayayarak ateşledi. Olaya şahit olan evdeki gencin kız kardeşi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık çalışanları, anne ve oğlunu ilk müdahaleyi yaptıktan kentteki özel hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Annenin tedavisi devam ederken Ömer Şirin'in 5 günlük yaşam mücadelesini hastanede kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan, Ömer Şirin'in Fen Lisesi mezunu olduğu ve İstanbul'da mühendislik fakültesinde okuduğu öğrenildi. - DİYARBAKIR