Diyarbakır'daki Narin Güran Cinayeti Davası Dördüncü Kez Görüldü

Diyarbakır'daki Narin Güran Cinayeti Davası Dördüncü Kez Görüldü
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili açılan davada, toplam 12 sanık dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Sanıklar için 6 ay ile 5 yıl arasında hapis cezası talep ediliyor.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin haklarında dava açılan 6'sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk, dördüncü kez hakim karşısına çıktı.

Merkez Bağlar ilçesinde Narin Güran cinayetine ilişkin "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle haklarında dava açılan tutuklu sanıklar Maşallah, Fuat ve Birsen Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, İbrahim Halil Güran, Hediye Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran, çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17), Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek duruşmada dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Dördüncü duruşma, savcının mütalaayı okuması ile başladı.

Cumhuriyet savcısının sunduğu mütalaada sanıkların 6 aydan 5 yıla kadar ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edilmişti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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