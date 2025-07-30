Diyarbakır'daki Çocuk Parkı Yangında Kül Oldu
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki çocuk parkında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayla ilgili olarak polis inceleme başlattı.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bulunan çocuk parkı, alevlere teslim olarak kullanılmaz hale geldi.
Fabrika Mahallesi Elazığ Bulvarı'nda bulunan çocuk parkında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine üzerine itfaiye be polis ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis, olayla ilgili incelem başlattı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa