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Diyarbakır'da Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Diyarbakır'da Zincirleme Kaza: 4 Yaralı
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi hafif yaralandı.

İlçenin Çarıklı Mahallesi'nde sürücülerinin kontrolünden çıkan 6 araç, kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı kentteki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle kapanan yolda kontrollü bir şekilde ulaşım sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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