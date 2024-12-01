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Diyarbakır'da Zihinsel Engelli Şahsın Dehşet Suçu: 2 Kardeş Öldürüldü, Baba Yaralandı

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde zihinsel engelli bir kişi, iki kardeşini silahla öldürüp babasını ağır yaraladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da dehşet: Zihinsel engelli şahıs 2 kardeşini öldürüp babasını ağır yaraladı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde zihinsel engelli şahıs, 2 kardeşini silahla öldürüp, babasını ağır yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Baharlar Mahallesi'nde zihinsel engelli olduğu öğrenilen Mehmet Akdemir, silahla kardeşleri Veysi, Abdurrahman ve babası İhsan Akdemir'e ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı kontrollerde iki kardeşin hayatını kaybettiğini, babanın ise yaralandığını belirledi.

Cenazeler adli tıp kurumuna, yaralı hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Diyarbakır'da Zihinsel Engelli Şahsın Dehşet Suçu: 2 Kardeş Öldürüldü, Baba Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - 3.Sayfa
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