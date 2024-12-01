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Diyarbakır'da zihinsel engelli adam 2 kardeşini öldürüp babasını ağır yaraladı

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde zihinsel engelli olduğu belirtilen Mehmet Akdemir, silahla iki kardeşini öldürüp, babasını ağır yaraladı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde zihinsel engelli şahıs, 2 kardeşini silahla öldürüp, babasını ağır yaraladı. Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Baharlar Mahallesi'nde zihinsel engelli olduğu öğrenilen Mehmet Akdemir, silahla kardeşleri Veysi, Abdurrahman ve babası İhsan Akdemir'e ateş etti.

BABA AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı kontrollerde iki kardeşin hayatını kaybettiğini, babanın ise yaralandığını belirledi. Cenazeler adli tıp kurumuna, yaralı hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Diyarbakır'da zihinsel engelli adam 2 kardeşini öldürüp babasını ağır yaraladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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