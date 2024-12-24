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Diyarbakır'da zihinsel engelli şahıs ambulansa taşla saldırdı

Diyarbakır'da zihinsel engelli şahıs ambulansa taşla saldırdı
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde zihinsel engelli R.B, hasta taşıyan bir ambulansa taşla saldırdı. Olay sonrası polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, ancak hasta ve sağlık ekipleri yaralanmadı. R.B'nin bu olayla birlikte ambulans camı kırma sayısı 74'e çıktı.

Diyarbakır'da zihinsel engelli şahıs, hasta taşıyan ambulansa taşla saldırdı.

Zihinsel engelli R.B, merkez Sur ilçesi Cami Nebi Mahallesi'nde hasta taşıyan ambulansa taşla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansta bulunan hasta, olay yerine gelen başka ambulans ile hastaneye nakledildi. Ambulansta bulunan hasta ve sağlık ekibinde yaralanan olmazken ambulansın camı kırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, çok sayıda suç kaydı bulunan R.B'nin bu olayla birlikte 74'üncü kez ambulans camı kırdığı öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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