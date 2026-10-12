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Diyarbakır'da yolcu otobüsü tarlaya daldı, kazada ölen ya da yaralanan olmadı

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Diyarbakır'da yolcu otobüsü tarlaya daldı, kazada ölen ya da yaralanan olmadı
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Diyarbakır'da ilçeler arası yolcu taşıyan otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Diyarbakır-Ergani yolu Yukarı Karpuzlu mevkiinde yoldan çıkarak tarlaya daldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Diyarbakır'da ilçeler arası yolcu taşıyan otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya daldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Diyarbakır-Ergani yolu arası Yukarı Karpuzlu mevkiinde meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ilçeler arası yolcu taşıyan otobüs, yoldan çıkarak tarlaya daldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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