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Diyarbakır’da yeni eğitim yılının ilk gününde okul çevrelerinde yoğun güvenlik denetimi

Diyarbakır’da yeni eğitim yılının ilk gününde okul çevrelerinde yoğun güvenlik denetimi
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Diyarbakır’da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte polis ekipleri okul çevrelerinde geniş kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Diyarbakır'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte polis ekipleri okul çevrelerinde geniş kapsamlı denetim gerçekleştirdi. 458 okulda yaklaşık bin polisin katılımıyla yapılan uygulamalarda Çocuk Şube, Trafik, Narkotik, Asayiş ve Kartal timlerinin yanı sıra 301 ekip görev aldı. Denetimlerde dron da kullanıldı.

Diyarbakır'da yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin güvenli bir şekilde eğitim ortamlarına ulaşması amacıyla okul çevrelerinde güvenlik denetimleri gerçekleştirildi. Kent genelinde belirlenen 458 okulda, başta Çocuk Şube, Trafik, Narkotik, Asayiş ve Kartal timleri olmak üzere diğer tüm birimlerin katılımıyla yaklaşık bin polisin katılımıyla uygulamalar gerçekleştirildi. Ekipler tarafından okul giriş ve çıkışları başta olmak üzere çevredeki alanlarda denetimler gerçekleştirilirken, trafik ekipleri öğrenci yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde ulaşım güvenliğine yönelik kontroller yaptı ve servis araçları denetlendi.

Narkotik ekipleri okul çevrelerinde uyuşturucu ve bağımlılık yapıcı maddelere karşı denetim gerçekleştirirken, Asayiş ekipleri de genel güvenliğin sağlanmasına yönelik uygulamalarda bulundu. Kartal timleri ve Çocuk Şube ekipleri de çalışmalara destek verdi. Ayrıca okul önünde öğrencilerle bir araya gelen ekipler öğrencilere uyuşturucu madde, trafik kuralları, okul güvenliği gibi eğitimler ve bilgilendirmeler yaptı.

Denetimlerde havadan kontrol amacıyla dron da kullanılırken, okul çevrelerinde güvenliğin sağlanmasına yönelik uygulamaların eğitim öğretim yılı boyunca sürdürüleceği belirtildi. Diyarbakır genelinde yeni eğitim öğretim yılında bin 758 okul, 16 bin 165 derslik, 461 bin 53 öğrenci ve 25 bin 961 öğretmen eğitim faaliyetlerine başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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