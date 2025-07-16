Diyarbakır'da Yayaya Otomobil Çarptı: Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Diyarbakır'da Yayaya Otomobil Çarptı: Kaza Anı Güvenlik Kamerasında
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Eşref Uşar'a otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Uşar, hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde hızla yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, dün ilçenin Ergani-Dicle kara yolunda yaşandı. Yolun karşısına geçmeye çalışan Eşref Uşar'a (40) otomobil çarptı. Çarpmayla birlikte Uşar, metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Uşar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kaza anı ise anbean bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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