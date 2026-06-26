Diyarbakır'da aracın yayaya çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı
Diyarbakır'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya aracın çarptığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'da aracın yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, önceki gün gece saatlerinde Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Yolun karşı tarafına geçmeye çalışan ismi öğrenilemeyen vatandaş, aracın çarpması sonucu savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürerken kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - DİYARBAKIR