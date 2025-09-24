Haberler

Diyarbakır'da Yaya Kazası: Otomobil Çarpan Kişi Ağır Yaralı

Diyarbakır'da Yaya Kazası: Otomobil Çarpan Kişi Ağır Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Yenişehir Mahallesi Ali Emiri Caddesi'nde S.S., yolun karşısına geçerken 34 NTP 375 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek çarptı. Yaralının ilk müdahalesi hasta taşıyan başka bir ambulanstaki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. S.S., daha sonra olay yerine sevk edilen farklı bir ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralının durumu ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mahkeme 'durulsun' dedi, CHP İstanbul Kongresi başladı

CHP İstanbul Kongresi'ne dakikalar kala mahkemeden yeni hamle
'Eski eşim bıçakladı' diyen kadının kapısı kırıldı, gerçek herkesi şaşırttı

"Eski eşim bıçakladı" diyen kadının kapısı kırıldı, gerçek şaşırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özlem Yıldız bıçak altına yattı! Hastane odasından ilk mesaj geldi

Ünlü sunucu bıçak altına yattı! Hastane odasından ilk kare geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.