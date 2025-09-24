Diyarbakır'da Yaya Kazası: Otomobil Çarpan Kişi Ağır Yaralı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Yenişehir Mahallesi Ali Emiri Caddesi'nde S.S., yolun karşısına geçerken 34 NTP 375 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek çarptı. Yaralının ilk müdahalesi hasta taşıyan başka bir ambulanstaki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. S.S., daha sonra olay yerine sevk edilen farklı bir ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralının durumu ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla inceleme başlattı. - DİYARBAKIR