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Diyarbakır'da aracın çarptığı yaya ağır yaralandı

Diyarbakır'da aracın çarptığı yaya ağır yaralandı
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Diyarbakır-Elazığ kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan 56 yaşındaki A.A.'ya otomobil çarptı. Ağır yaralanan yaya hastaneye kaldırılırken, bölgede yaya geçidi bulunmadığı belirtildi.

Diyarbakır'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, Diyarbakır-Elazığ kara yolu üzerinde meydana geldi. Sanayi Camii'nden çıkıp yolun karşısına geçmek isteyen A.A.'ya (56) 21 AFY 838 plakalı Volvo marka araç çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. A.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, bölgede yaya geçidinin olmadığı ve vatandaşların kesilen tellerin arasından yolun karşısına geçtiği öğrenildi.

Görgü tanığı Reşit Akbulut, "Kapının önündeydik. Namaz kıldı, sonra bir ses geldi. Sesin gelmesinin ardından şahsın yerde yattığını gördük" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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