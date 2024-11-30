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Diyarbakır'da Yasadışı Bahis ve Dolandırıcılık Operasyonunda 6 Tutuklama

Diyarbakır'da Yasadışı Bahis ve Dolandırıcılık Operasyonunda 6 Tutuklama
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Diyarbakır'da düzenlenen iki ayrı operasyonda yasadışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla toplamda 6 şüpheli tutuklandı. Operasyon, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da yasadışı bahis ve dolandırıcılık operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından nitelikli dolandırıcılık şebekesi ile yasadışı bahis şebekesine yönelik operasyon yapıldı.

Diyarbakır merkezli Adana ve Mersin illerini kapsayan nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 1'i serbest, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aynı hafta içerisinde düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda ise gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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