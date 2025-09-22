Haberler

Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 45 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Güncelleme:
Diyarbakır'da düzenlenen jandarma operasyonlarında 45 kilo esrar ve 56 ecstasy hap ele geçirildi. 15-21 Eylül tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 36 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 45 kilo esrar ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde diğer birimlerin de desteğiyle il ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik 15-21 Eylül tarihleri arasında jandarma sorumluluk sahasında operasyonlar gerçekleştirildi. İcra edilen operasyonlarda 54 olay meydana gelirken, 36 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlarda 56 adet ecstasy hap, 27 kilo kubar esrar, 18 kilo 259 gram toz esrar, 11 kilo skunk maddesi ele geçirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
