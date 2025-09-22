Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 45 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 45 kilo esrar ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde diğer birimlerin de desteğiyle il ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik 15-21 Eylül tarihleri arasında jandarma sorumluluk sahasında operasyonlar gerçekleştirildi. İcra edilen operasyonlarda 54 olay meydana gelirken, 36 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlarda 56 adet ecstasy hap, 27 kilo kubar esrar, 18 kilo 259 gram toz esrar, 11 kilo skunk maddesi ele geçirildi. - DİYARBAKIR