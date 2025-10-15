Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonları: 51 Kilo Skunk ve 42 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 51 kilo skunk, 42 kilo esrar ve 47 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, diğer birimlerin de desteğiyle merkez ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyon gerçekleştirildi. İcra edilen operasyonlarda 65 olay meydana gelirken, 29 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Yapılan operasyonlar neticesinde 51 kilo skunk, 42 kilo esrar maddesi 47 adet ecstasy hap ele geçirildi. - DİYARBAKIR