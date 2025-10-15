Haberler

Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonları: 51 Kilo Skunk ve 42 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonları: 51 Kilo Skunk ve 42 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında toplam 51 kilo skunk, 42 kilo esrar ve 47 adet ecstasy hap ele geçirildi. 29 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 51 kilo skunk, 42 kilo esrar ve 47 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, diğer birimlerin de desteğiyle merkez ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyon gerçekleştirildi. İcra edilen operasyonlarda 65 olay meydana gelirken, 29 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Yapılan operasyonlar neticesinde 51 kilo skunk, 42 kilo esrar maddesi 47 adet ecstasy hap ele geçirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Netanyahu hastalandı, yolsuzluk davası ertelendi! Eleştiri yağıyor

Enfeksiyon kaptı: Evden çıkması yasak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meloni'nin Erdoğan'a verdiği esprili yanıt dış basında manşet oldu: Birini öldürmek istemiyorum

Erdoğan'a verdiği cevap dış basında manşet oldu
Pervin Buldan'ın isim vererek teşhir ettiği vekil: Bana cinsiyetçi mesaj gönderdi

İşte Buldan'ın Meclis kürsüden ismini vererek teşhir ettiği vekil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.