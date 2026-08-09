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Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs tutuklandı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kayapınar ilçesinde önceki gün gerçekleştirilen uygulama kapsamında yapılan araştırmalar ve kontroller neticesinde şüpheli A.C.Ç. isimli şahsın üst aramasında 11,86 gram esrar maddesi, 560 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilmiştir. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçu kapsamında yakalanan A.C.Ç. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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