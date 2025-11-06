Haberler

Diyarbakır'da Traktör ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Diyarbakır-Hani karayolunda meydana gelen kazada bir traktör ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın ardından hafif ticari araç şarampole yuvarlandı ve traktör kullanılamaz hale geldi. Olayda 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da traktör ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Diyarbakır- Hani karayolunda meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen traktör ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç şarampole yuvarlanırken traktör de hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
