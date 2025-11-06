Diyarbakır'da Traktör ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Diyarbakır'da traktör ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Diyarbakır- Hani karayolunda meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen traktör ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç şarampole yuvarlanırken traktör de hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR