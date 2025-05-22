Diyarbakır'da Trafikte Makas Atan Sürücüye 14 Bin Lira Ceza
Diyarbakır'da sosyal medyada makas atma görüntüleri paylaşan sürücüye 14 bin 413 lira cezai işlem uygulandı. Sürücü, ihlali tespit edilince polise teslim edildi.
Diyarbakır'da trafikte makas atma görüntülerini sosyal medyadan paylaşan sürücüye 14 bin 413 lira cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan ihlallere ilişkin sosyal medya hesapları incelendi. Tespit edilen V.K. isimli şahsın videoların kendisine ait olduğunu söylemesi üzerine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'un ilgili maddelerine istinaden toplam 14 bin 413 TL cezai işlem uygulandı. Şahıs, işlem yapılmak üzere Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa