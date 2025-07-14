Diyarbakır'da Trafik Kazası: İki Sürücü Hafif Yaralandı

Diyarbakır'da Trafik Kazası: İki Sürücü Hafif Yaralandı
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler hafif yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, tedavileri ayakta yapıldı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler hafif yaralandı.

Merkez Yenişehir ilçesi Elazığ Bulvarı Adliye Kavşağında 06 KA 5956 plakalı kamyonet ile 15 AAN 615 plakalı otomobil, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Çarpışma etkisiyle hafif ticari araç yan yattı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, sürücüler hafif yaralandı, tedavileri ayakta yapıldı. Araçlar, çekici yardımıyla kaldırıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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