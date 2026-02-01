Diyarbakır'da ticari taksi ile yolcu minibüsü çarpıştı: 3 yaralı

Diyarbakır'da ticari taksi ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde meydana geldi. Ticari taksi ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR