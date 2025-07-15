Diyarbakır'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Diyarbakır'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Silvan Bulvarı Teknokent Kavşağı'nda 21 ACU 419 plakalı kamyon ile 21 BJ 140 plakalı Peugeot 308 markalı hatchback otomobil, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşakta kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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