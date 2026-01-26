Haberler

Diyarbakır'da trafik kazası: 1 yaralı

Güncelleme:
Çermik ilçesinde kaygan yolda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çermik-Siverek yolu üzerinde meydana geldi. Kayganlaşan yolda sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki araç çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

