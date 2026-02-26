Haberler

Ayakkabısının kaybolduğunu söyleyip cami görevlilerine saldırdı

Diyarbakır'da teravih namazı sonrası kaybolan ayakkabısından cami görevlilerini sorumlu tutarak saldıran şahıs gözaltına alındı. Olayda cami görevlileri yaralandı.

Olay, dün akşam Yenişehir ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Camii'nde meydana geldi. Teravih namazı sonrası cemaat camiden ayrıldığı esnada birçok suç kaydı bulunan M.U. isimli şahıs, ayakkabısının kaybolduğunu iddia ederek, bundan cami görevlilerini sorumlu tuttu. Cami Derneği görevlisi M.E.B.'ye saldırıp darbeden şahıs, Yenişehir Müftülüğünde görevli memur İ.A.'ya da saldırarak burnunu kırdı. Yaralanan personel darp raporu alarak, saldırgan hakkında şikayette bulundu. Saldırgan, polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olay anı ise caminin güvenlik kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
