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Diyarbakır'da Tehlike Saçan Elektrik Direği

Diyarbakır'da Tehlike Saçan Elektrik Direği
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Silvan ilçesinde çürüyen bir elektrik direğinin demirlerinin ortaya çıkması, mahalle sakinlerini endişelendiriyor. Yerel halk, Dicle Elektrik'e başvurmasına rağmen gerekli önlemlerin alınmadığını belirtiyor.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Dicle Elektrik'e ait beton direkteki demirlerin ortaya çıkması tehlike saçıyor.

Silvan ilçesi Sarıbuğday Mahallesi'nde Dicle Elektrik'e (DEDAŞ) ait beton elektrik direğinin çürümesi sonucu demirler ortaya çıktı.

Direk tehlike saçarken mahalleli, çocukların dokunmasından ve başlarına bir şey gelmesinden endişe duyuyor.

Mahalle sakini Fikret Perdeci, 5 yıldır direğin bu halde olduğunu öne sürdü. Dilekçe vermelerine yapılmadığını iddia eden Perdeci, "DEDAŞ'ı arıyorum, 'gelip yapmaya mecbur değiliz' diyorlar. Paramı alıyorsun diyorum, 'Direk ayaktadır' diyorlar" dedi.

Alanda oynayan çocuklar, direğin yapılması çağrısında bulundu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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