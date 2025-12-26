Haberler

Diyarbakır'da 18 yaşındaki Sümeyye'nin cinayet şüphelisi tutuklandı

Diyarbakır'da 18 yaşındaki Sümeyye'nin cinayet şüphelisi tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir binada cesedi bulunan 18 yaşındaki Sümeyye Durgun cinayetiyle ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir binadaki boş dairede cansız bedeni bulunan Sümeyye Durgun cinayetine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Fabrika Mahallesi'nde bir sitede bulunan binanın 8. katındaki boş dairede dün çöp poşetinin içerisinde 18 yaşındaki Sümeyye Durgun'un cansız bedeninin bulunmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan ve bina görevlisi olduğu öğrenilen S.K'ye (27) kaçtığı süreçte yardım ettiği iddiasıyla dayısı M.T. de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince S.K. "kasten öldürme" suçundan tutuklandı, M.T. ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Merkez Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde dün bir sitede bulunan binanın 8. katındaki boş daireye gelen mülk sahibi, evdeki bir odada çöp poşetinin içerisinde kadın cesedi olduğunu görmüş, cesedin 18 yaşındaki Sümeyye Durgun'a ait olduğu belirlenmişti.

Eşinin, önceki gün Sümeyye Durgun ile ilgili güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunduğu öğrenilmişti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
TFF 51 kişiyi PFDK'ya sevk etti! Aralarında hakem Ali Palabıyık da var

Futbolda deprem büyüyor! Onlarca isim arasında Süper Lig hakemi de var
Amedspor maçına davet edilen Leyla Zana, teklifi geri çevirdi

Bursaspor maçında yaşananlardan sonra gelen teklifi reddetti
Emekliye promosyon yarışı kızıştı! İşte en yüksek ödeme yapan bankalar

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren haber! 60 bin TL ödeme yapan banka var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı
AK Parti harekete geçti: Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor

Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor
Apar topar final yapan dizi hakkında bomba iddia: Set çalışanını döverek öldürdüler

Final yapan dizi için bomba iddia: Set çalışanı dövülerek öldürüldü
Suudi Arabistan'da gizli oryantal dans dersleri gündem oldu

Görüntüler, şeriatla yönetilen o ülkeden
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı
Rus kadının zorla öpülmeye çalışıldığı anlar! Kamera her şeyi kaydetti

Rus kadının zor anları! Kamera rezilliği böyle kaydetti
Görüntüleri elden ele dolaşıyor: Konya'da vergi dairesinde çalışan kadınla ilgili bomba iddia

Yer: Konya! Videodaki kadın memurla ilgili vahim bir iddia var